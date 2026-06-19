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Infotel : Mise en œuvre d’une convention de rachat d’actions.
information fournie par Boursorama CP 19/06/2026 à 17:40

Communiqué de presse INFOTEL

Mise en œuvre d’une convention de rachat d’actions

Infotel annonce avoir conclu une convention de rachat d’actions avec All-Invest Securities aux termes du programme de rachat d’actions approuvé par l’Assemblée Générale des actionnaires du 27 mai 2026.
Selon les termes de cette convention, valable jusqu’au 26 novembre 2027 au plus tard, Infotel donne mandat au prestataire d’acquérir pour son compte des actions Infotel, avec un premier palier de 50 000 actions et un prix d’achat maximum de 41 € par action à ce stade.

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