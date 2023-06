Communiqué de presse INFOTEL



Infotel intègre l’indice Euronext Tech Leaders.

Une visibilité accrue auprès d’investisseurs internationaux.



Infotel, partenaire de référence de la transformation digitale des grands comptes en Europe, annonce ce jour intégrer le segment Euronext Tech Leaders, regroupant les entreprises Tech de premier plan et à forte croissance en Europe.



Euronext Tech Leaders rassemble plus d’une centaine d’entreprises Tech en forte croissance, cotées sur l’un des 7 marchés opérés par Euronext en Europe, sélectionnées sur des critères de croissance et d’expertise technologique.