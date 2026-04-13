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Infotel : Cessation et mise en œuvre d’un nouveau contrat de liquidité avec Invest Securities.
information fournie par Boursorama CP 13/04/2026 à 18:15

Communiqué de presse INFOTEL

Cessation et mise en œuvre d’un nouveau contrat de liquidité avec Invest Securities.

Infotel, partenaire de référence de la transformation digitale des grands comptes en Europe, annonce ce jour qu’il a été mis fin au contrat de liquidité conclu le 22 juillet 2005 avec Gilbert Dupont (le « Contrat ») portant sur ses actions ordinaires (le « Contrat de Liquidité »). Cette résiliation prend effet à compter de ce jour après bourse.

Il est rappelé que lors de la signature du Contrat, le 22 juillet 2005, les moyens suivants avaient été mis à disposition :

 2 468 actions
 44 867,53 euros

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