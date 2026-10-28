Communiqué de presse INFOTEL



Accélération de la croissance au T3 2026 : 77,9 M€ (+ 11,3 %).

Confirmation des objectifs 2026 de croissance et de rentabilité.



Nouvelle accélération de la croissance au 3e trimestre 2026



Après une progression de + 8,6 % au 1er trimestre et de + 10,4 % au 2e trimestre, Infotel confirme l’accélération de sa croissance au 3e trimestre 2026, avec un chiffre d’affaires de 77,9 M€, en progression de + 11,3 %.



Sur les neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires atteint 238,2 M€, en hausse de + 10,1 %. Cette évolution traduit la forte dynamique commerciale observée à la fois dans les Services et dans les Logiciels.