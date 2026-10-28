 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Infotel : Accélération de la croissance au T3 2026 : 77,9 M€ (+ 11,3 %). Confirmation des objectifs 2026 de croissance et de rentabilité.
information fournie par Boursorama CP 28/10/2026 à 17:45

Ajouter Boursorama à vos sources

Communiqué de presse INFOTEL

Accélération de la croissance au T3 2026 : 77,9 M€ (+ 11,3 %).
Confirmation des objectifs 2026 de croissance et de rentabilité.

Nouvelle accélération de la croissance au 3e trimestre 2026

Après une progression de + 8,6 % au 1er trimestre et de + 10,4 % au 2e trimestre, Infotel confirme l’accélération de sa croissance au 3e trimestre 2026, avec un chiffre d’affaires de 77,9 M€, en progression de + 11,3 %.

Sur les neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires atteint 238,2 M€, en hausse de + 10,1 %. Cette évolution traduit la forte dynamique commerciale observée à la fois dans les Services et dans les Logiciels.

Valeurs associées

INFOTEL
40,4500 EUR Euronext Paris -0,37%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
STELLANTIS
4,284 +15,39%
CAC 40
7 886,96 0,00%
Pétrole Brent
114,29 +0,08%
GENFIT
11,46 +8,32%
TOTALENERGIES
83,6 +0,72%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank