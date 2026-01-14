Infosys revoit à la hausse ses prévisions de recettes et suscite l'espoir d'un redressement de l'industrie informatique indienne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre dépasse les estimations, mais le bénéfice net baisse en raison d'une charge exceptionnelle

*

Les segments des services financiers et de l'énergie tirent la croissance

*

Révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires en raison de l'importance des contrats signés et de la réserve de travail

*

Les dépenses technologiques qui ne peuvent être reportées favorisent la reprise, selon un analyste

(Mise à jour des niveaux d'actions au paragraphe 2) par Sai Ishwarbharath B et Haripriya Suresh

Infosys INFY.NS , le deuxième exportateur indien de services logiciels, a relevé de manière inattendue ses prévisions de revenus mercredi et a indiqué des perspectives de demande saines, citant des dépenses technologiques discrétionnaires stables et un nouvel élan dans son activité principale de services financiers. Cette prévision a fait grimper les actions cotées aux États-Unis de 10 % dans les premiers échanges et est survenue deux jours seulement après que le leader du marché, Tata Consultancy Services <TCS.NS >, ait signalé une forte demande en 2026, laissant entrevoir un possible rebond du secteur informatique indien, d'une valeur de 283 milliards de dollars.

Les clients qui avaient réduit leurs dépenses discrétionnaires en raison de l'incertitude liée aux tarifs douaniers financent désormais des projets d'IA.

L'IA ALIMENTE LES ESPOIRS DE REPRISE

"Il y a une reprise dans l'ensemble du secteur, car certaines dépenses technologiques ne peuvent pas être reportées au-delà d'un certain point. C'est cette amélioration progressive de la demande qui aide l'industrie à se redresser graduellement", a déclaré Piyush Pandey, analyste chez Centrum Broking, qui a qualifié la révision des prévisions d'Infosys de "surprise positive".

Pour l'année fiscale se terminant en mars 2026, Infosys a déclaré s'attendre à une croissance de son chiffre d'affaires de 3 % à 3,5 %, contre une estimation précédente de 2 % à 3 %.

Trois courtiers s'attendaient à ce que la société réduise la fourchette à 2,5 %-3 %.

"Nous sommes devenus le partenaire d'IA de choix pour les plus grands clients des services financiers et de l'énergie. Par conséquent, les perspectives sont bonnes, même pour le prochain exercice financier", a déclaré le directeur général Salil Parekh lors d'une conférence de presse organisée après la publication des résultats. Ses pairs Tata Consultancy Services TCS.NS et HCLTech

HCLT.NS ont battu les estimations de revenus lundi et ont également parlé de la demande induite par l'IA. Le chiffre d'affaires d'Infosys au troisième trimestre a augmenté de 8,9 % pour atteindre 454,79 milliards de roupies (5,04 milliards de dollars), dépassant l'estimation moyenne des analystes compilée par le LSEG, qui était de 452,27 milliards de roupies.

Le chiffre d'affaires du segment des services financiers, qui représente près d'un tiers des ventes, a augmenté de 3,9 %. Infosys, qui a remporté des contrats d'IA avec Adobe ADBE.O et Siemens AG SIEGn.DE en 2025, n'a pas divulgué de revenus provenant de projets d'IA. Le mois dernier, Accenture ACN.N a battu les estimations de revenus du premier trimestre grâce à une forte demande de services informatiques basés sur l'IA. Le bénéfice net pour le trimestre publié a chuté de 2,2% à 66,54 milliards de roupies, manquant l'estimation moyenne de 73,79 milliards de roupies , en raison d'une charge exceptionnelle de 12,89 milliards de roupies liée aux nouveaux codes du travail en Inde .

Les commandes importantes, définies comme des contrats de plus de 50 millions de dollars, ont atteint 4,8 milliards de dollars, contre 3,1 milliards de dollars au trimestre précédent et 2,5 milliards de dollars un an plus tôt.

(1 $ = 90,2990 roupies indiennes)