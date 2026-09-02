Information relative au nombre total des droits de vote et
d’actions composant le capital social au 31 août 2026
(Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers)
Place de cotation : NYSE Euronext Paris
Code ISIN : FR 0010417345
|Date
|Nombre total d’actions composant le capital social
|Nombre total de droits de vote
|
31/08/2026
|
314.388.807
|
Total brut des droits de vote : 314.388.807
|
Total net* des droits de vote : 314.222.095
*Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions – actions privées de droits de vote
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