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Information relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social au 31 août 2026
information fournie par GlobeNewswire 02/09/2026 à 23:55
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Information relative au nombre total des droits de vote et
d’actions composant le capital social au 31 août 2026

(Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers)

Place de cotation : NYSE Euronext Paris
Code ISIN : FR 0010417345

Date Nombre total d’actions composant le capital social Nombre total de droits de vote
31/08/2026

314.388.807



Total brut des droits de vote : 314.388.807




Total net* des droits de vote : 314.222.095


*Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions – actions privées de droits de vote

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