Information relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social au 31 août 2026

Information relative au nombre total des droits de vote et

d’actions composant le capital social au 31 août 2026

(Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers)

Place de cotation : NYSE Euronext Paris

Code ISIN : FR 0010417345

Date Nombre total d’actions composant le capital social Nombre total de droits de vote 31/08/2026



314.388.807







Total brut des droits de vote : 314.388.807









Total net* des droits de vote : 314.222.095







*Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions – actions privées de droits de vote

Pièce jointe