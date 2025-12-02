Information relative au nombre total des droits de vote et
d’actions composant le capital social au 30 novembre 2025
(Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers)
Place de cotation : NYSE Euronext Paris
Code ISIN : FR 0010417345
|
Date
|
Nombre total
d’actions
composant le capital social
|
Nombre total
de droits de vote
|
30/11/2025
|
200.777.718
|
Total brut des droits de vote :
200.777.718
|
Total net* des droits de vote :
200.667.869
*Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions – actions privées de droits de vote
