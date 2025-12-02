 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 303,45
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Information relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social au 30 novembre 2025
information fournie par GlobeNewswire 02/12/2025 à 22:00

Information relative au nombre total des droits de vote et
d’actions composant le capital social au 30 novembre 2025

(Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers)

Place de cotation : NYSE Euronext Paris
Code ISIN : FR 0010417345



Date

Nombre total

d’actions

composant le capital social 		Nombre total

de droits de vote
30/11/2025

200.777.718



Total brut des droits de vote :

200.777.718



Total net* des droits de vote :

200.667.869

*Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions – actions privées de droits de vote

Pièce jointe


© GlobeNewswire

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank