Information relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social au 30 novembre 2025

(Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers)

Place de cotation : NYSE Euronext Paris

Code ISIN : FR 0010417345





Date



Nombre total



d’actions



composant le capital social Nombre total



de droits de vote 30/11/2025



200.777.718







Total brut des droits de vote :



200.777.718







Total net* des droits de vote :



200.667.869





*Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions – actions privées de droits de vote

