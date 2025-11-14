 Aller au contenu principal
Information relative au Nombre Total de Droits de Vote et d’Actions (Article 15 de la Loi du 2 Mai 2007)
information fournie par Boursorama CP 14/11/2025 à 19:00

Mont-Saint-Guibert, Belgique, le 14 novembre 2025, 19h00 CET, information réglementée – Celyad Oncology SA (Euronext : CYAD) (la « Société » ou « Celyad Oncology ») annonce en ce jour que 14.903.846 actions de CFIP CLYD (UK) Limited bénéficient d’un double droit de vote à partir du 14 novembre 2025. Par conséquent, le nombre total de droits de vote de la société s’élève désormais à 72.383.166.

Les informations suivantes sont publiées conformément à l'article 15 de la loi belge du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses.

