 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
42 577,02
+1,52%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Information relative au Nombre Total de Droits de Vote et d’Actions
information fournie par Boursorama CP 04/09/2025 à 07:00

Mont-Saint-Guibert, Belgique, le 4 septembre 2025, 07h00 CET, information réglementée – Celyad Oncology SA (Euronext : CYAD) (la « Société » ou « Celyad Oncology ») annonce en ce jour que 3.849.040 actions bénéficient d’un double droit de vote à compter du 4 septembre 2025. En conséquence, le nombre total de droits de vote de la Société s’élève désormais à 61.335.454.
Les informations suivantes sont publiées conformément à l'article 15 de la loi belge du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses.

Valeurs associées

CELYAD ONCO
0,3100 EUR Euronext Bruxelles 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank