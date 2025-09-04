Information relative au Nombre Total de Droits de Vote et d’Actions

Mont-Saint-Guibert, Belgique, le 4 septembre 2025, 07h00 CET, information réglementée – Celyad Oncology SA (Euronext : CYAD) (la « Société » ou « Celyad Oncology ») annonce en ce jour que 3.849.040 actions bénéficient d’un double droit de vote à compter du 4 septembre 2025. En conséquence, le nombre total de droits de vote de la Société s’élève désormais à 61.335.454.

Les informations suivantes sont publiées conformément à l'article 15 de la loi belge du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses.