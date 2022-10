Information financière du 3ème trimestre 2022

• Chiffre d’affaires au 30 septembre 2022 en croissance de +23,8%

• Revenus de l’activité des 9 premiers mois 2022 en hausse de +18,6%

• Trésorerie au 30 septembre 2022 à 0,5 M€



Bagneux (France) - Genomic Vision (FR0011799907 – GV, éligible PEA-PME), société de biotechnologie qui développe des outils et des services dédiés à l’analyse et au contrôle des modifications du génome, publie aujourd’hui ses revenus des 9 premiers mois de l’année 2022 et sa position de trésorerie au 30 septembre 2022.





