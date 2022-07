Information financière du 1er semestre 2022

• Chiffre d’affaires en hausse de +9,4%

• Revenus de l’activité en hausse de +5,8%

• Trésorerie au 30 juin 2022 à 1,0 M€



Bagneux (France) - Genomic Vision (FR0011799907 – GV, éligible PEA-PME), société de biotechnologie qui développe des outils et des services dédiés à l’analyse et au contrôle des modifications du génome, publie aujourd’hui ses revenus du premier semestre et sa trésorerie au 30 juin 2022.



Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 s’élève à 511 K€, en hausse de 9,4%, par rapport au 1er semestre 2021. Cette progression des ventes de produits et de services traduit l’effort mené sur la prospection commerciale. Il est à noter qu’au cours du semestre, aucune vente de plateforme n’a été réalisée.



Le total des revenus de l’activité du 1er semestre 2022, après prise en compte des autres revenus, est en hausse de 5,8% par rapport à la même période de 2021. Les autres revenus, d’un montant de 232 K€ au 1er semestre 2022, correspondent au crédit d’impôt recherche.