Infleqtion et IBM en hausse après l'appel de Trump en faveur de la mise en place d'un ordinateur quantique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juin - ** Les actions d’Infleqtion INFQ.N et d’IBM IBM.N progressent en pré-ouverture après que Trump a signé des décrets appelant à la mise au point d’un ordinateur quantique puissant

** INFQ gagne 2,3% à 3,1 dollars, tandis qu’IBM progresse de 3,5% à 230,98 dollars, dans un contexte de recul général des valeurs technologiques, les contrats à terme sur le Nasdaq 100 reculant de 2,8% .N

** Les décrets de Trump visent à protéger les ordinateurs du gouvernement contre les cyberattaques menées à l’aide d’ordinateurs quantiques; le Pentagone prévoit de déployer des capteurs quantiques d’ici 2028

** Par ailleurs, J.P.Morgan relève la note d’IBM de "neutre" à "surpondérer" et augmente son objectif de cours de 270 $ à 291 $,

** La banque invoque une plus grande confiance dans l’activité logicielle de l’entreprise

** Depuis le début de l’année, jusqu’à la dernière clôture, IBM et INFQ ont respectivement reculé d’environ 15% et 9%