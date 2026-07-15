Inflation, pétrole, résultats... où regarder ? Wall Street a tranché

Sur quoi se concentrer ? Les bons chiffres de l'inflation qui éloignent la perspective d'une hausse des taux de la Fed ? Le bourbier au Moyen-Orient qui fait grimper le pétrole ? Ou encore la saison des résultats qui débute aux Etats-Unis ? Dans cette actualité chargée, c'est finalement un optimisme modéré qui l'emporte à Wall Street : le Nasdaq et le S&P500 avancent de 0,2% tandis que le Dow Jones s'adjuge 0,3%.

La saison des résultats a débuté hier outre-Atlantique avec les publications de plusieurs poids lourds du secteur bancaire. La dynamique s'est poursuivie aujourd'hui avec Morgan Stanley ( 1,7%), qui a dévoilé un bénéfice net part du groupe en croissance de 58% à 5,58 MdsUSD au 2e trimestre, soit un BPA record de 3,46 USD, 18% au-delà du consensus.

Par ailleurs, Bank of NY Mellon Corp. a publié un bénéfice net attribuable aux actionnaires en hausse de 22% à près de 1,70 MdUSD, soit 2,45 USD par action ( 27%), dépassant sensiblement les 2,22 USD attendus en moyenne par les analystes. Le titre s'adjuge 3,3% à New York.

Enfin, BlackRock ( 7,6%) a aussi publié des résultats solides, avec un CA supérieur au consensus et un niveau record d'actifs sous gestion. Le groupe dit d'ailleurs n'avoir "jamais été aussi optimiste quant à la croissance à venir" et annonce une augmentation de son programme de rachats d'actions.

Les marchés regardent la Fed plutôt qu'Ormuz

Les marchés digèrent par ailleurs la bonne nouvelle que constituent les chiffres de l'inflation publiés hier. L'IPC global a reculé de 0,4% (contre un consensus de -0,1%), tandis que l'inflation sous-jacente est ressortie à 0%, alors que le marché anticipait une hausse de 0,2%.

"Ces chiffres remettent clairement en cause le scénario de nouvelles hausses de taux à court terme et devraient soutenir les actifs risqués, notamment les actions américaines", a commenté Josh Jamner, Senior Investment Strategy Analyst chez ClearBridge Investments (filiale de Franklin Templeton).

Chez IG, Alexandre Baradez, responsable de l'analyse des marchés, rappelle pour autant que "ces chiffres nettement meilleurs qu'attendu n'ont pas entraîné de détente marquée sur les marchés actions. Le S&P 500 n'a gagné que 0,6% dans la foulée, ce qui est relativement peu au regard de la surprise."

Enfin, la situation au Moyen-Orient reste sous surveillance. Si Donald Trump a mis fin à son abracadabrantesque projet de péage au profit des Etats-Unis dans le détroit d'Ormuz, il a réinstauré un blocus, au mépris du droit international et fait parler les bombes au cours de la nuit.

"Avec l'annonce faite ce soir par les Etats-Unis de réimposer un blocus naval à l'Iran, ce pays a en réalité abandonné tous ses engagements au titre du Mémorandum d'Islamabad et l'a pratiquement réduit à néant", a commenté le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi.

Dans ces conditions, les cours de l'or noir se sont stabilisés à des niveaux élevés, avec un WTI à plus de 79 USD, en hausse de près de 40% par rapport au début d'année.

En revanche, les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis ont reculé de 1,7 millions de baril entre le 29 juin et le 6 juillet, là où les économiques tablaient sur un repli plus marqué de 2,6 millions de barils. Les stocks s'élèvent ainsi à 409,7 millions de barils.

Des statistiques encourageantes

Sur le front des statistiques, l'indice manufacturier de la Fed de New York est ressorti à 15,60 en juillet, un niveau bien supérieur au consensus de 9,30. Pour rappel, il s'était élevé à 5,70 en juin.

Par ailleurs, le département du Travail des Etats-Unis a dévoilé cet après-midi qu'après une augmentation de 0,6% en mai, les prix à la production dans le pays avaient reculé de 0,3% en juin 2026 par rapport au mois précédent, alors que les économistes anticipaient en moyenne une stabilité d'un mois sur l'autre.

Enfin, sur le Forex, le dollar recule de 0,15% face à la monnaie unique et s'échange autour des 0,874 EUR.