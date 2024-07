Inflation, banques centrales, géopolitique : le triptyque qui domine les marchés

Amundi

Découvrez les vues d'investissement d'Amundi pour juillet en 1 minute !

Les politiques gouvernementales et les relations internationales, ainsi que les banques centrales, jouent un rôle de plus en plus crucial dans l'élaboration des perspectives économiques. Dans le cadre d'une approche diversifiée*, nous sommes légèrement favorables aux actifs risqués, y compris les actions et les obligations d'entreprises.

4 thèmes à surveiller au cours de ce mois :

Banques centrales : divergences en vue à court terme

divergences en vue à court terme Actions : importance de la consommation américaine

importance de la consommation américaine Les obligations d'entreprises bénéficient de la baisse des pressions sur les prix

bénéficient de la baisse des pressions sur les prix Les marchés émergents bénéficient des conditions macroéconomiques mondiales

