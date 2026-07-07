information fournie par Reuters • 07/07/2026 à 11:41

Infinite Orbits et Arianespace signent un MoU pour les services de lancement direct vers l'orbite GEO

Arianespace AIR.PA SAF.PA :

* INFINITE ORBITS ET ARIANESPACE SIGNENT UN PROTOCOLE D'ACCORD POUR LES CAPACITÉS EUROPÉENNES DE LANCEMENT DIRECT VERS L'ORBITE GÉOSTATIONNAIRE

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(Rédaction de Gdansk)