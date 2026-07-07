Infinite Orbits et Arianespace signent un MoU pour les services de lancement direct vers l'orbite GEO

* INFINITE ORBITS ET ARIANESPACE SIGNENT UN PROTOCOLE D'ACCORD POUR LES CAPACITÉS EUROPÉENNES DE LANCEMENT DIRECT VERS L'ORBITE GÉOSTATIONNAIRE
Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA SAF.PA
(Rédaction de Gdansk)
* INFINITE ORBITS ET ARIANESPACE SIGNENT UN PROTOCOLE D'ACCORD POUR LES CAPACITÉS EUROPÉENNES DE LANCEMENT DIRECT VERS L'ORBITE GÉOSTATIONNAIRE
Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA SAF.PA
(Rédaction de Gdansk)
"J'ai une mention que je ne pensais pas avoir": comme des centaines de milliers d'autres candidats, Callista, 18 ans, a découvert vendredi à la mi-journée les résultats du bac, qui au niveau national, affiche 85,5% de taux de réussite provisoire. Depuis 11H30 dans ... Lire la suite
La justice a ouvert mardi la voie à une quatrième candidature à la présidentielle de Marine Le Pen en réduisant son inéligibilité, mais la dirigeante d'extrême droite pourrait devoir faire une partie de sa campagne sous bracelet électronique si elle se lançait ... Lire la suite
Xavier Durand, directeur général de Coface, était l'invité de l'émission Ecorama spéciale Rencontres économiques d'Aix-en-Provence, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : les perspectives de l'économie mondiale après le protocole ... Lire la suite
Des centaines de personnes se sont rassemblées sur le parvis du tribunal correctionnel de Paris pour soutenir l'eurodéputée LFI Rima Hassan, dont le procès pour apologie du terrorisme se tient mardi après-midi. La justice reproche à la militante pour la Palestine, ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|103,6
|-12,50%
|8 519,31
|+0,47%
|37,7
|-3,92%
|72,61
|+0,83%
|13,26
|-1,04%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer