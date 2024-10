Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Infineon:stratégies de décarbonisation avec ses fournisseurs information fournie par Cercle Finance • 11/10/2024 à 17:38









(CercleFinance.com) - Infineon Technologies intensifie sa collaboration avec ses fournisseurs afin de réduire davantage les émissions de CO 2 tout au long de la chaîne d'approvisionnement.



Infineon a organisé son tout premier sommet sur le développement durable des fournisseurs afin de stimuler davantage la collaboration et d'inciter et d'aider les fournisseurs à accélérer leur parcours de décarbonisation.



Cet événement a réuni une centaine de fournisseurs de premier plan de l'industrie des semi-conducteurs.



'Applied Materials, Sumco Corporation et iwis sont récompensés pour leurs avancées exceptionnelles en matière d'environnement par le ' Green Award ' d'Infineon' annonce le groupe.



' Ensemble, nous pouvons stimuler et mettre en oeuvre des stratégies de décarbonisation encore plus efficaces. ' a déclaré Elke Reichart, membre du conseil d'administration et Chief Digital and Sustainability Officer chez Infineon.





