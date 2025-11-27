Infineon : puissant rebond sur 31,7E, vise la résistance des 36,6E
information fournie par Zonebourse 27/11/2025 à 15:22
Le titre s'offre un puissant rebond sur 31,7E puisqu'en seulement 4 séances, revoici le titre à 35,8E et qui peut viser un re-test de la résistance des 36,6E du 13/11 à l'ouverture.
