Infineon : puissant rebond sur 31,7E, vise la résistance des 36,6E
information fournie par Zonebourse 27/11/2025 à 15:22

Les montagnes russes continuent sur Infineon qui enchaine les vagues 'bull run'/correction entre 37 et 31E depuis la mi-août.
Le titre s'offre un puissant rebond sur 31,7E puisqu'en seulement 4 séances, revoici le titre à 35,8E et qui peut viser un re-test de la résistance des 36,6E du 13/11 à l'ouverture.

INFINEON TECHNOLOGIES
35,530 EUR XETRA +2,13%
