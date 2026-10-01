Infineon progresse, Pandora perd de son éclat

(Zonebourse.com) - Infineon gagne du terrain après l'inauguration d'un nouveau site de production en Thaïlande. Sanofi a brièvement bondi après l'élargissement de son partenariat avec Regeneron pour finalement réduire ses gains, traduisant certaines zones d'ombre sur le dossier. D'un autre côté, Pandora est punie par le marché à la suite de propos prudents de sa directrice générale.

Actions en hausse

Kitron ( 3,9%) : le groupe norvégien profite d'un relèvement d'objectif de cours par Nordea, porté de 115 à 120 couronnes norvégiennes, la banque réitérant par ailleurs sa recommandation à l'achat.

Infineon ( 1,4%) : le fabricant allemand de semi-conducteurs inaugure un nouveau site de production en Thaïlande, près de Bangkok, dédié à l'assemblage et aux tests de puces finies, avec un investissement initial supérieur à 100 millions d'euros.

Theon International ( 0,8%) : le fabricant de systèmes de vision nocturne et d'imagerie thermique pour la défense enregistre environ 50 millions d'euros de nouvelles commandes en Europe et au Moyen-Orient, dont un premier contrat majeur pour ses jumelles Orion et ses lunettes Nyx auprès d'un pays membre de l'Otan.

Nokia ( 0,3%) : le géant finlandais des télécommunications grimpe après l'annonce, jeudi matin, d'un partenariat stratégique avec l'opérateur de satellites ICEYE pour développer des réseaux de communication souverains en orbite basse à l'horizon 2028. Ce dispositif, destiné aux gouvernements, couvrira des missions de défense, de surveillance des frontières et de gestion des crises.

Sanofi ( 0,2%) : le laboratoire français progresse après l'élargissement de son partenariat avec Regeneron dans l'immunologie, avec quatre nouveaux anticorps à longue durée d'action. L'accord, qui prévoit 1 MdUSD versé immédiatement et jusqu'à 7 MdsUSD de paiements d'étapes, est notamment perçu par Jefferies comme une première étape pour préparer l'après-Dupixent.

Actions en baisse

Pandora (-4,1%) : le bijoutier danois souffre des propos prudents de sa directrice générale, qui a reconnu une demande américaine stabilisée à un niveau bas, pénalisée par l'inflation et les prix de l'énergie. BNP Paribas a par ailleurs abaissé son objectif de cours de 850 à 825 couronnes danoises, réitérant sa recommandation neutre.

Sandvik (-3,9%) : le fabricant suédois d'outillage industriel pâtit d'une dégradation de BNP Paribas, qui abaisse sa recommandation de surperformance à neutre, avec un objectif de cours fixé à 405 couronnes suédoises.

Accor (-2,9%) : le groupe hôtelier recule après que Barclays a réduit son objectif de cours de 55 à 54 euros, tout en maintenant sa recommandation à surpondérer.

Telecom Italia (-2,8%) : l'opérateur télécom italien est sanctionné par l'officialisation du contrôle de Poste Italiane, qui détient désormais 85,8% de son capital après une acquisition de près de 3 milliards d'euros. Le marché digère la nouvelle organisation intégrée, dont les synergies visent au moins 700 millions d'euros d'économies annuelles.

Capgemini (-2,7%) : le numéro un français des services numériques est pénalisé par la révision à la baisse de l'objectif de cours de Barclays, ramené de 135 à 130 euros, la banque britannique maintenant toutefois sa recommandation à surpondérer.

Engie (-1,6%) : l'énergéticien français recule après l'annonce du report au 4 novembre des négociations avec l'Etat belge sur la cession de ses actifs nucléaires, initialement attendue au 1er octobre. La complexité de l'opération retarde la conclusion du protocole d'accord entre Engie, sa filiale Electrabel et Bruxelles.

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