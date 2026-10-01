 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Infineon progresse, Pandora perd de son éclat
information fournie par AOF 01/10/2026 à 09:59

Ajouter Boursorama à vos sources

(Zonebourse.com) - Infineon gagne du terrain après l'inauguration d'un nouveau site de production en Thaïlande. Sanofi a brièvement bondi après l'élargissement de son partenariat avec Regeneron pour finalement réduire ses gains, traduisant certaines zones d'ombre sur le dossier. D'un autre côté, Pandora est punie par le marché à la suite de propos prudents de sa directrice générale.

Actions en hausse

Kitron ( 3,9%) : le groupe norvégien profite d'un relèvement d'objectif de cours par Nordea, porté de 115 à 120 couronnes norvégiennes, la banque réitérant par ailleurs sa recommandation à l'achat.

Infineon ( 1,4%) : le fabricant allemand de semi-conducteurs inaugure un nouveau site de production en Thaïlande, près de Bangkok, dédié à l'assemblage et aux tests de puces finies, avec un investissement initial supérieur à 100 millions d'euros.

Theon International ( 0,8%) : le fabricant de systèmes de vision nocturne et d'imagerie thermique pour la défense enregistre environ 50 millions d'euros de nouvelles commandes en Europe et au Moyen-Orient, dont un premier contrat majeur pour ses jumelles Orion et ses lunettes Nyx auprès d'un pays membre de l'Otan.

Nokia ( 0,3%) : le géant finlandais des télécommunications grimpe après l'annonce, jeudi matin, d'un partenariat stratégique avec l'opérateur de satellites ICEYE pour développer des réseaux de communication souverains en orbite basse à l'horizon 2028. Ce dispositif, destiné aux gouvernements, couvrira des missions de défense, de surveillance des frontières et de gestion des crises.

Sanofi ( 0,2%) : le laboratoire français progresse après l'élargissement de son partenariat avec Regeneron dans l'immunologie, avec quatre nouveaux anticorps à longue durée d'action. L'accord, qui prévoit 1 MdUSD versé immédiatement et jusqu'à 7 MdsUSD de paiements d'étapes, est notamment perçu par Jefferies comme une première étape pour préparer l'après-Dupixent.

Actions en baisse

Pandora (-4,1%) : le bijoutier danois souffre des propos prudents de sa directrice générale, qui a reconnu une demande américaine stabilisée à un niveau bas, pénalisée par l'inflation et les prix de l'énergie. BNP Paribas a par ailleurs abaissé son objectif de cours de 850 à 825 couronnes danoises, réitérant sa recommandation neutre.

Sandvik (-3,9%) : le fabricant suédois d'outillage industriel pâtit d'une dégradation de BNP Paribas, qui abaisse sa recommandation de surperformance à neutre, avec un objectif de cours fixé à 405 couronnes suédoises.

Accor (-2,9%) : le groupe hôtelier recule après que Barclays a réduit son objectif de cours de 55 à 54 euros, tout en maintenant sa recommandation à surpondérer.

Telecom Italia (-2,8%) : l'opérateur télécom italien est sanctionné par l'officialisation du contrôle de Poste Italiane, qui détient désormais 85,8% de son capital après une acquisition de près de 3 milliards d'euros. Le marché digère la nouvelle organisation intégrée, dont les synergies visent au moins 700 millions d'euros d'économies annuelles.

Capgemini (-2,7%) : le numéro un français des services numériques est pénalisé par la révision à la baisse de l'objectif de cours de Barclays, ramené de 135 à 130 euros, la banque britannique maintenant toutefois sa recommandation à surpondérer.

Engie (-1,6%) : l'énergéticien français recule après l'annonce du report au 4 novembre des négociations avec l'Etat belge sur la cession de ses actifs nucléaires, initialement attendue au 1er octobre. La complexité de l'opération retarde la conclusion du protocole d'accord entre Engie, sa filiale Electrabel et Bruxelles.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

PANDORA
105,950 EUR Tradegate -1,62%
PANDORA
106,0000 EUR XETRA -1,12%
PANDORA
817,200 DKK LSE Intl +2,18%
PANDORA
125,6050 USD OTCBB 0,00%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 01/10/2026 à 09:59:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
102,9 -0,10%
CAC 40
7 897,19 +0,79%
SOITEC
170,7 +7,66%
NANOBIOTIX
22,86 -10,00%
TOTALENERGIES
74,46 -0,07%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank