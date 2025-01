Infineon: première pierre d'une usine posée en Thaïlande information fournie par Cercle Finance • 14/01/2025 à 12:02









(CercleFinance.com) - Infineon Technologies a annoncé mardi avoir posé la première pierre de sa nouvelle usine de semi-conducteurs de Samut Prakan, située au sud de Bangkok, qui doit lui permettre de diversifier et de renforcer son empreinte manufacturière mondiale.



Après une rencontre avec le premier ministre thaïlandais, Paetongtarn Shinawatra, le directeur opérationnel du fabricant de puces, Rutger Wijburg, a donné aujourd'hui le coup d'envoi du projet.



Ce site, fortement automatisé, doit permettre à Infineon de répondre à la demande croissante pour les modules de puissance destinées aux applications industrielles et aux énergies renouvelables.



Le démarrage des opérations est programmé pour le début 2026.





