Infineon : plafonne de nouveau vers 33,4E information fournie par Cercle Finance • 13/12/2024 à 11:27









(CercleFinance.com) - Infineon plafonne de nouveau vers 33,4E (1er test le 30 août) et devrait revenir combler le 'gap' des 32,38E.

Le principal soutien à préserver, ce sera le seuil pivot des 30,85E.





Valeurs associées INFINEON TECHNOLOGIES 32,97 EUR XETRA -0,65%