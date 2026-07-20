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Infineon et Aixtron dans le vert, des relèvements chez mwb en soutien
information fournie par Zonebourse 20/07/2026 à 15:22

Infineon avance de 0,5% à 64 EUR et surperforme ainsi légèrement un DAX atone à Francfort, dans le sillage d'un relèvement de recommandation de mwb, passé de "vente" à "conserver", sur le fabricant de semi-conducteurs. Selon lui, le recul du cours de Bourse a rapproché l'action de sa juste valeur, maintenue à 60 EUR.

"Les fondamentaux restent intacts, et avec la demande en énergie liée à l'IA qui dépasse toujours l'offre, ainsi qu'une reprise qui s'élargit dans les secteurs de l'industrie et de l'automobile, nous estimons que le profil risque-rendement est désormais plus équilibré avant un 3e trimestre solide, avec un ratio EV/EBIT 2027 d'environ 18,5 fois", estime l'analyste.

De façon similaire, Aixtron grappille 0,5% à 39,6 EUR à Francfort. Un recul de 33% en un mois a ramené le titre de cet équipementier de l'industrie des semi-conducteurs à proximité de sa valeur intrinsèque estimée à 40 EUR par mwb, qui relève donc, là aussi, sa recommandation de "vente" à "conserver".

"Les fondamentaux restent intacts, et avec des commandes au titre du 2e trimestre attendues au-dessus de 200 MEUR, nous estimons désormais que le profil risque-rendement est équilibré, avec un ratio EV/EBIT 2027 d'environ 22,5 fois", avance le bureau d'études.

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