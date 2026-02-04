 Aller au contenu principal
Infineon en léger repli malgré un bon 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 09:43

Infineon cède 1% à Francfort après la présentation par le fabricant de semi-conducteurs de ses résultats au titre de son 1er trimestre comptable, une publication pourtant légèrement au-dessus des attentes selon Oddo BHF.

Le groupe allemand a engrangé un BPA trimestriel de 0,35 euro, contre un consensus qui était de 0,33 EUR selon le bureau d'études, avec une marge des segments de 17,9%, soit 1,1 point de plus que prévu d'après Oddo BHF.

De même, les revenus d'Infineon ont grimpé de 7% en rythme annuel pour atteindre 3,66 milliards d'euros (MdsEUR), dépassant d'environ 1% le consensus, tandis que sa marge brute s'est améliorée de 0,7 point à 39,9%.

"Infineon a bien commencé l'exercice 2026", estime son CEO Jochen Hanebeck. "La demande très dynamique pour l'IA, dans un contexte de marché autrement modéré, apporte de forts vents favorables à Infineon".

Pour l'ensemble de l'exercice en cours, le groupe confirme donc ses objectifs, dont une croissance modérée de ses revenus, ainsi qu'une marge des segments se situant dans le haut de la plage des 10% ("high-teens").

