Infineon bien orienté sur des propos d'analystes

(Zonebourse.com) - Infineon gagne 3,5% à Francfort et efface ainsi largement son recul de 2,1% de la veille, sur fond de commentaires plutôt favorables d'analystes réagissant à la publication, mardi soir, des résultats du fabricant de semi-conducteurs au titre de son 2e trimestre comptable.

Ainsi, Deutsche Bank réaffirme sa recommandation à l'achat avec un objectif de cours porté de 52 EUR à 70 EUR, prévoyant une croissance du chiffre d'affaires d'environ 15% et une hausse du BPA de l'ordre de 40% l'année prochaine.

"Bien que l'action Infineon ait quelque peu reculé mercredi après une forte progression (de plus de 50% le mois dernier), nous pensons que l'histoire est loin d'être terminée et qu'il reste encore de quoi s'enthousiasmer", estime la banque allemande.

De son côté, si elle réitère sa position "neutre", UBS relève son objectif de cours de 45 EUR à 61 EUR, jugeant que l'élan d'Infineon dans l'IA soutient un cycle plus vigoureux et des relèvements de BPA.

La banque suisse considère néanmoins, dans le résumé de sa note de recherche, que si la dynamique s'améliore, les risques concernant la demande en Chine et les défis d'exécution équilibrent les perspectives.

De même, mwb research relève son objectif de cours sur Infineon de 48 EUR à 58 EUR, estimant que l'IA reste le principal vent favorable, tandis que les signes d'une reprise plus large sur les marchés clés deviennent visibles.

"Cependant, à la suite des récentes hausses du cours de l'action, nous maintenons notre position "conserver" et recommandons d'attendre un point d'entrée plus attractif", tempère ce broker après cette publication jugée conforme aux attentes.

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