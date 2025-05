Infineon: bien orienté après ses trimestriels information fournie par Cercle Finance • 08/05/2025 à 10:17









(CercleFinance.com) - Infineon prend plus de 3% à Francfort, après la publication d'un BPA ajusté de 0,34 euro et une marge des segments de 16,7% au titre du deuxième trimestre 2024-25, des performances supérieures aux consensus selon Oddo BHF.



Ce dernier ajoute que son chiffre d'affaires, légèrement sous les attentes à 3,59 milliards d'euros, a augmenté de 5% en rythme séquentiel, une croissance 'tirée par l'automobile, les produits industriels verts et les systèmes de sécurité connectée'.



Oddo BHF note cependant que le fabricant allemand de puces a réduit ses objectifs annuels, avec un CA désormais attendu en légère baisse et une marge des segments prévue maintenant dans le milieu de la plage des 10%.





