Inea améliore de plus de 5% son RNR en 2025
Les revenus locatifs bruts de la société se sont en effet accrus de 4,5% sur 12 mois, à 81,5 MEUR, 80% de cette hausse ayant été enregistrés à périmètre constant, principalement sous l'effet de l'indexation des loyers ( 3,5%).
La performance opérationnelle délivrée en 2025 permet à la société de proposer à la prochaine AG des actionnaires un dividende de 2,70 EUR par action, correspondant à un payout sur cash-flow de 57%.
La guidance 2025 de croissance minimale du cash-flow (initialement de 10% et relevée à 40% en fin d'année) a été dépassée, avec un cash-flow en hausse de 53% à 4,7 EUR par action grâce aux arbitrages réalisés.
"Sûre des atouts de son portefeuille d'actifs et confiante dans sa capacité d'arbitrage", Inea anticipe pour l'exercice en cours un niveau de cash-flow compris entre 4,6 et 5 EUR par action.
Valeurs associées
|34,000 EUR
|Euronext Paris
|+0,89%
