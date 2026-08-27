Indra mise sur la réalité augmentée pour aider les pilotes de chars à observer leur environnement

Cette technologie doit permettre aux équipages de véhicules blindés de "voir" à travers le blindage, augmentant ainsi leur réactivité sans se mettre en danger.

Indra annonce avoir développé une solution fondée sur des lunettes de réalité augmentée permettant aux équipages de chars de visualiser leur environnement à 360 degrés en temps réel sans quitter le véhicule.

Les images captées par les caméras sont directement projetées dans le champ de vision de l'opérateur et enrichies par les données du système de mission. Les informations affichées sont adaptées au rôle de chaque membre d'équipage (conducteur, commandant ou tireur) ainsi qu'à la phase de l'opération.

Cette technologie vise à améliorer la perception de la situation tactique, à réduire la charge cognitive et à accélérer la prise de décision, notamment dans les environnements urbains complexes.

Indra inscrit cette solution dans sa stratégie de développement des technologies destinées à la prochaine génération de chars de combat en Europe et à la modernisation des véhicules blindés déjà en service.

Le titre Indra Sistemas progresse de 1,3% à la Bourse de Madrid.