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Indra Group investit 10 MEUR dans l'informatique quantique
information fournie par Zonebourse 14/10/2026 à 17:28

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Le groupe espagnol de défense et de technologie investit dans Qilimanjaro Quantum Tech. Son but ? Renforcer son pôle d'intelligence artificielle et sécuriser des compétences clés en calcul avancé.

Indra Group annonce un investissement de 10 MEUR via sa filiale IndraMind dans la société espagnole Qilimanjaro Quantum Tech, spécialisée dans l'informatique quantique. Cette opération vise à doter IndraMind d'une technologie souveraine basée sur des puces supraconductrices à fluxonium pour résoudre des problèmes complexes d'optimisation, de simulation et d'intelligence artificielle physique.

Ces capacités serviront au développement de solutions de nouvelle génération appliquées à la défense, à la sécurité, à l'espace et à la protection des infrastructures critiques. Cet apport de capital permettra à la cible d'industrialiser ses systèmes et de procéder au déploiement de nouvelles générations de puces.

L'opération financière réunit également la Société espagnole pour la transformation technologique (SETT), rattachée au ministère de la Transformation numérique et de la Fonction publique, ainsi que le fonds Avançsa. "La reconduction de l'engagement de la SETT et l'entrée d'Indra Group constituent du capital souverain et du capital industriel travaillant ensemble pour protéger et accélérer l'autonomie technologique de l'Espagne", déclare Marta P. Estarellas, directrice générale de Qilimanjaro Quantum Tech. Ce rapprochement prévoit enfin la conduite de projets pilotes communs et l'intégration du calcul quantique au sein de la plateforme d'IndraMind.

Peu avant la clôture à Madrid, le titre progressait de 0,9%, autour des 62,4 euros.

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