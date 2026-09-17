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Indra dévoile un système d'interception des drones, le titre grimpe
information fournie par Zonebourse 17/09/2026 à 17:12
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Le groupe espagnol de défense mise sur une solution autonome, compacte et conçue pour être consommable afin de protéger les infrastructures, les véhicules et les unités déployées. En fin de séance, le titre progresse de 2,3% à la Bourse de Madrid.

Indra annonce le lancement de DRIZZLE, une nouvelle famille de drones intercepteurs autonomes destinée à neutraliser les attaques de drones, présentée au salon espagnol UNVEX. Capable de dépasser 400 km/h, le système affiche une portée d'environ 80 km, extensible à 130 km grâce à un drone porteur.

DRIZZLE intègre des technologies avancées de détection, de suivi et de sélection des cibles, associées à des capteurs électro-optiques et infrarouges. Le groupe prévoit également d'y ajouter ultérieurement un radar.

Le système peut être intégré à des dispositifs de lutte anti-drones comme moyen d'interception physique, ou assurer l'autoprotection de véhicules terrestres et d'hélicoptères. Indra a également développé un drone porteur capable de transporter plusieurs intercepteurs et d'opérer en essaim.

Conçu pour être consommable, DRIZZLE vise à offrir aux forces armées alliées une solution compétitive en matière de coûts et d'efficacité face aux attaques menées par des drones à bas coût.

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