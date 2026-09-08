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Indra décroche un contrat de gestion du trafic ferroviaire espagnol
information fournie par Zonebourse 08/09/2026 à 09:37
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Le groupe technologique assurera pendant 4 ans la maintenance des systèmes utilisés par le gestionnaire espagnol des infrastructures ferroviaires Adif.

Indra annonce avoir remporté auprès d'Adif un contrat de 32,7 millions d'euros portant sur la maintenance et le support des systèmes et équipements des centres de régulation du trafic, qui permettent de contrôler à distance et en temps réel l'ensemble du réseau espagnol à grande vitesse.

Le contrat couvre notamment la maintenance préventive, corrective et programmée ainsi que le renouvellement des équipements dans les centres de Madrid, Antequera, Albacete et Saragosse.

Le périmètre comprend le contrôle centralisé du trafic (CTC) et le système Da Vinci, développé conjointement par Indra et Adif. Ces technologies visent à optimiser l'exploitation du réseau, accroître sa capacité disponible et renforcer sa sécurité et sa fiabilité.

Ce nouveau contrat consolide le rôle d'Indra comme partenaire technologique d'Adif pour les systèmes critiques d'exploitation ferroviaire.

Le titre Indra Sistemas recule de 0,7% ce matin, autour des 57,5 euros.

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INDRA SISTEMAS BR-A
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