Indosuez WM monte à 100% dans Wealth Dynamix

(AOF) - Indosuez Wealth Management a annoncé l'acquisition de la totalité du capital de Wealth Dynamix, WealthTech fondée en 2012 et spécialisée dans les solutions de gestion du cycle de vie client des banques privées, des acteurs de la gestion de fortune et de la gestion d'actifs à travers le monde. La filiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole avait annoncé en 2023 une prise de participation de 70 % dans Wealth Dynamix. Cette montée au capital s'accompagne de la nomination de Romain Jérome au poste de directeur général de la WealthTech, à compter du 1er novembre 2025.

Romain Jérome a commencé sa carrière chez BNP Paribas CIB avant de rejoindre Crédit Agricole CIB, où il a occupé plusieurs postes de direction dans la transformation digitale et l'innovation. En 2019, il rejoint Indosuez Wealth Management en tant que chief digital officer, afin de piloter la stratégie digitale du groupe et accompagner sa transformation.

Basée au Royaume-Uni et opérant à l'échelle mondiale grâce à ses bureaux en France, en Suisse et en Lituanie, Wealth Dynamix emploie plus de 150 collaborateurs.

"Dans le cadre de cette évolution stratégique, Wealth Dynamix conservera sa structure de gouvernance autonome afin de préserver sa culture d'innovation et la rapidité de développement de ses produits, tout en bénéficiant de la solidité et des ressources d'une institution financière mondiale pour accélérer ses investissements en R&D, en intelligence artificielle et en sécurité," explique l'acquéreur.