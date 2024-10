Indosuez WM : le marché secondaire du private equity a évolué au cours des deux dernières décennies"

(AOF) - "Le marché secondaire permet aux investisseurs de vendre leurs parts dans des fonds de Private Equity, d'infrastructure, de dette privée, et d'autre types d'actifs non cotés avant le terme prévu de ces investissements. En d'autres mots, il s'agit du marché de l'occasion des parts de fonds non cotés", font savoir Remy Pomathios, head of private markets investments et Daniel Suardi, senior investment manager chez Indosuez Wealth Management.

La vente de ces parts peut être motivée par différents facteurs tels que des besoins de liquidité, un changement dans la stratégie d'investissement du vendeur ou plus simplement dans le cadre d'un exercice de gestion de portefeuille.

En remplaçant l'investisseur initial, l'acheteur, généralement un investisseur institutionnel ou un gestionnaire de fonds secondaires, reprend ses droits mais également ses obligations (par exemple, la responsabilité de payer les futurs appels de capitaux). Ces transactions appelées "LP-Led" en référence aux "Limited Partners" (c'est-à-dire investisseurs du fonds) qui initient ces ventes, représentent le modèle historique et le plus commun de transaction secondaire.

"Le marché secondaire du private equity a connu une évolution significative au cours de ces deux dernières décennies, se transformant de ce qui était autrefois un secteur niche en un marché plus vaste, plus liquide et plus sophistiqué. Cette évolution a été marquée par une augmentation significative des volumes de transactions. En 2021, le volume de transactions secondaires a même atteint des montant records, cumulant 134 milliards de dollars sur l'année. L'évolution du marché secondaire a également été marquée par l'apparition de nouveaux acteurs et par une complexité croissante des transactions", remarque Indosuez WM.

Contrairement à un investissement primaire où l'investisseur engage des capitaux dans un fonds lors de sa période de levée initiale, l'investissement secondaire permet d'acquérir des fonds déjà matures et donc déjà déployés.

Cette distinction essentielle permet aux investisseurs secondaires de s'exposer instantanément à un portefeuille d'actifs diversifié, et elle offre également une visibilité sur la performance passée et la qualité de ce portefeuille. De plus, cette maturité des actifs sous-jacents se traduit par une durée de détention plus courte et donc par des distributions plus rapides.