Indosuez WM : il est possible que l'Europe puisse éviter une guerre commerciale désordonnée

(AOF) - "Les tarifs douaniers que le président Trump a menacé d'imposer à l'Union européenne (UE) pourraient représenter un obstacle significatif pour une région déjà confrontée à une croissance économique modeste. Le Peterson Institute for International Economics a estimé que la mise en œuvre de l'augmentation universelle de 10% des tarifs douaniers américains sur les importations de biens et services réduirait le PIB allemand d'un point de pourcentage en 2026", constate Bénédicte Kukla, senior investment officer chez Indosuez Wealth Management.

"Nous pensons que les tarifs douaniers de Donald Trump sont davantage des tactiques de négociation, possiblement pour plus d'importations d'énergie américaine ou d'équipements de défense, et il est donc possible que l'Europe puisse encore éviter cette guerre commerciale désordonnée, se limitant à quelques hausses de droits de douane sur les automobiles, notamment", poursuit-elle.

Ce scénario serait un soulagement pour les marchés et apporterait plus de visibilité pour les perspectives d'investissement des entreprises".

"Le meilleur scénario, cependant, serait que l'administration américaine augmente les tarifs douaniers sur toutes les importations sauf celles en provenance de l'UE. Nous observons et attendons les décisions du président Trump", explique Bénédicte Kukla.