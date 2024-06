Indosuez Wealth Management lance le fonds Indosuez Funds - Impact

Les entreprises à impact sélectionnées sont évaluées selon une méthodologie interne articulée autour de trois dimensions : l'intentionnalité, la matérialité et la mesurabilité.

" Chaque investissement est minutieusement évalué pour son potentiel à contribuer positivement à la réalisation d'au moins un des objectifs de développement durable définis par les Nations Unies, qu'il s'agisse d'oeuvrer aux besoins de santé, d'alimentation et d'inclusion sociale ou financière, de soutenir la transition environnementale ou de favoriser l'économie circulaire et l'accès au numérique ", explique la société de gestion de fortune.

