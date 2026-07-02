Indosuez Wealth Management : Gonzague de La Rochethulon prend du galon

(Zonebourse.com) - Gonzague de La Rochethulon est nommé directeur du développement de la clientèle directe ultra high net worth (UHNW) et high net worth (HNW) d'Indosuez Wealth Management en France. A ce titre, il reporte à Olivier Ravet, directeur commercial clientèle Directe UHNW et HNW et aura la responsabilité d'accélérer le développement de ces segments stratégiques pour Indosuez.

Dans le cadre de sa stratégie de développement, Indosuez Wealth Management en France met en place une direction dédiée au développement direct des segments UHNW et HNW, dont l'ambition principale est d'accélérer la conquête de nouveaux clients et de renforcer durablement le positionnement en France et en Europe de la banque auprès des entrepreneurs, des actionnaires familiaux et des grandes familles.

Gonzague de La Rochethulon est diplômé de l'Institut Supérieur de Gestion et titulaire d'un master en gestion de patrimoine. Il commence sa carrière chez HSBC Private Bank France, en 2007, en tant que banquier.

De 2011 à 2021, il exerce plusieurs fonctions de direction, notamment au sein des équipes UHNW France, Middle East North Africa et Institutionnelles chez UBS France, où il pilote le développement d'une plateforme stratégique dédiée aux entrepreneurs et familles fortunées françaises et internationales.

Il rejoint Indosuez en 2021, pour structurer et développer aux côtés d'Olivier Ravet la direction commerciale UHNW contribuant depuis à la création d'un axe stratégique majeur du développement de la banque sur le marché français.

Gonzague bénéficie d'une expertise reconnue dans le développement et l'accompagnement des grandes familles d'entrepreneurs françaises, ainsi que dans la définition et l'exécution de stratégies de croissance à forte valeur ajoutée auprès d'une clientèle particulièrement exigeante et sophistiquée.

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