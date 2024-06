Indosuez Wealth Management boucle l’acquisition de Degroof Petercam

Indosuez Wealth Management, filiale de Crédit Agricole, finalise l’acquisition de Degroof Petercam, dont elle devient actionnaire majoritaire aux côtés de CLdN Cobelfret, son actionnaire historique.

CA Indosuez contrôle désormais 65% du capital de Banque Degroof Petercam et CLdN Cobelfret près de 20%. Selon les calculs de l’agence Agefi-Dow Jones, la transaction s’est réalisée pour un montant de 1,08 milliard d’euros.

CA Indosuez déposera prochainement un dossier à l’Autorité belge des services et marchés financiers (FSMA) dans l’intention de lancer une offre publique d’acquisition volontaire auprès des actionnaires minoritaires de Banque Degroof Petercam qui regroupent ensemble 11,25% du capital.

L’opération, qui a obtenu les autorisations nécessaires de la part des autorités bancaires et de la concurrence, conduira les équipes de Degroof Petercam à rejoindre celles d’Indosuez Wealth Management «pour créer un leader européen de la gestion de fortune», selon un communiqué diffusé le mardi 4 juin. Le nouvel ensemble représente 200 milliards d’euros d’actifs clients, un produit net bancaire de l’ordre de 1,6 milliard d’euros et 4.500 collaborateurs. Il est présent dans seize territoires, principalement en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient.

L’effet sur le ratio CET1 de Crédit Agricole à l’issue de l’opération sera négatif de l’ordre de 30 points de base. Cette opération devrait générer pour la banque un résultat net part du groupe additionnel après synergies de 150 millions à 200 millions d’euros à horizon 2028.

(Avec Agefi-Dow Jones)

Laurence Marchal