Indivior Pharma rebondit après une offre d'obligations convertibles de 450 millions de dollars dont le montant a été augmenté

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13 mars - ** Les actions d'Indivior Pharmaceuticals INDV.O ont ouvert en forte hausse, de 4,3 % jusqu'à 32,18 $ vendredi matin, après une levée de fonds supérieure aux attentes. ** L'entreprise de traitement des troubles liés à l'utilisation d'opioïdes basée à North Chesterfield, en Virginie, a annoncé jeudi soir avoir fixé le prix d'une offre privée rehaussée d'obligations convertibles à 0,625 % sur 5 ans d'un montant de 450 millions de dollars (CBs)

** Le prix de conversion initial de 41,66 $ représente une prime de 35 % par rapport à la dernière clôture de l'action ** Les actions de INDV ont terminé en baisse de 6% jeudi après que la société a annoncé une offre de 400 millions de dollars

** La société a l'intention d'utiliser ~239 millions de dollars du produit net de l'offre ainsi que 102 millions de dollars de liquidités pour rembourser les emprunts dans le cadre du prêt à terme et du revolver

** Elle prévoit également de racheter environ 2,4 millions d'actions, pour une valeur d'environ 75 millions de dollars, afin de faciliter la couverture des investisseurs dans les obligations convertibles

** Dernière hausse de 2,9 % de l'action à 31,74 $. Actions en baisse de ~12% depuis le début de l'année après un gain de 189% en 2023

** Les 7 analystes sont tous haussiers, y compris 2 notations "strong buy"; PT médian $48, selon les données de LSEG