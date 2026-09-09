Inditex : ventes solides au mois d'août en pleine canicule

Le logo Zara est affiché sur la façade d'un magasin à Londres.
Inditex, la maison-mère de Zara, a fait état mercredi d'un début de saison automnale meilleur que prévu, avec des ventes en hausse de 9% en août après ajustement des effets de change, alors même que la canicule qui sévit en Europe modifie les habitudes d'achat sur son principal marché.
Le géant de la "fast fashion" a réalisé un chiffre d'affaires de 11 milliards d'euros au cours de son deuxième trimestre, qui s'étend de mai à juillet, un résultat solide dans un contexte estival marqué par des prix élevés de l'énergie et un moral des consommateurs en berne, sur fond de guerre en cours avec l'Iran.
"Ces excellents résultats mettent en évidence les capacités extraordinaires de nos équipes", a déclaré le PDG Oscar Garcia Maceiras dans un communiqué, ajoutant que l'entreprise évoluait dans un "environnement mondial extrêmement complexe".
Inditex a le vent en poupe : le cours de son action a atteint un record de 59,1 euros le mois dernier, et le dossier d'introduction en Bourse à Hong Kong de Shein a révélé un ralentissement de ses ventes, signe que la pression concurrentielle sur les groupes européens comme Zara et H&M s'atténue.
L'entreprise espagnole étend sa marque la moins chère, Lefties, au Royaume-Uni, et prévoit de s'implanter en Allemagne l'année prochaine, alors qu'Inditex tente de capter davantage de dépenses de la part des consommateurs à faibles revenus qui auraient pu être découragés par la stratégie de Zara visant des segments de prix plus élevés.
Le bénéfice brut a progressé de 8,3% au premier semestre pour atteindre 11,6 milliards d'euros, pour une marge brute de 58,7%.
(Helen Reid; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)
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