Le logo Zara est affiché sur la façade d'un magasin à Londres.

Inditex, ‌la maison-mère de Zara, a fait état mercredi d'un début de saison ​automnale meilleur que prévu, avec des ventes en hausse de 9% en août après ajustement des effets de change, alors même que la ​canicule qui sévit en Europe modifie les habitudes d'achat sur son principal marché.

Le géant ​de la "fast fashion" a réalisé un ⁠chiffre d'affaires de 11 milliards d'euros au cours de son deuxième ‌trimestre, qui s'étend de mai à juillet, un résultat solide dans un contexte estival marqué par des prix ​élevés de l'énergie et ‌un moral des consommateurs en berne, sur fond ⁠de guerre en cours avec l'Iran.

"Ces excellents résultats mettent en évidence les capacités extraordinaires de nos équipes", a déclaré le PDG Oscar Garcia ⁠Maceiras dans un ‌communiqué, ajoutant que l'entreprise évoluait dans un "environnement mondial extrêmement ⁠complexe".

Inditex a le vent en poupe : le cours de son action ‌a atteint un record de 59,1 euros le mois ⁠dernier, et le dossier d'introduction en Bourse à Hong ⁠Kong de Shein ‌a révélé un ralentissement de ses ventes, signe que la pression ​concurrentielle sur les groupes européens comme ‌Zara et H&M s'atténue.

L'entreprise espagnole étend sa marque la moins chère, Lefties, au Royaume-Uni, et ​prévoit de s'implanter en Allemagne l'année prochaine, alors qu'Inditex tente de capter davantage de dépenses de la part des consommateurs ⁠à faibles revenus qui auraient pu être découragés par la stratégie de Zara visant des segments de prix plus élevés.

Le bénéfice brut a progressé de 8,3% au premier semestre pour atteindre 11,6 milliards d'euros, pour une marge brute de 58,7%.

(Helen Reid; Version française Matthieu Huchet, ​édité par Augustin Turpin)