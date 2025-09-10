 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Inditex sur une bonne dynamique
information fournie par AOF 10/09/2025 à 14:53

(AOF) - Inditex bondit de 5,58%, à 45,03 euros, à la Bourse de Madrid. Pour les six mois clos au 31 juillet, le résultat net du géant espagnol du prêt-à-porter, propriétaire de la marque Zara, s'établit à 2,79 milliards d'euros, contre 2,77 milliards d'euros un an plus tôt. L'Ebit a progressé à 3,57 milliards d'euros, contre 3,54 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires net s'est accru sur de 1,6% sur un an, à 18,36 milliards d'euros. À taux de change constants, les ventes affichent une hausse de 5,1%.

"Les résultats du premier semestre sont solides et les ventes satisfaisantes dans un environnement complexe", a déclaré le directeur général Oscar Garcia Maceiras dans un communiqué.

"Le groupe continue de bénéficier d'une forte attractivité auprès des clients. Mais c'est la capacité d'Inditex à faire face à une forte dilution des devises étrangères tout en conservant une marge d'exploitation stable qui met en évidence les attraits qui devraient se concrétiser dans les mois à venir", soutient Jefferies, à l'Achat sur le dossier.

Le groupe, qui détient également Massimo Dutti, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius et Oysho, a indiqué que ses ventes avaient progressé de 9% à taux de change constants entre le 1er août et le 8 septembre, par rapport à la même période en 2024, portées par l'accueil positif des collections automne/hiver.

