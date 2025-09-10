Inditex, propriétaire de Zara, annonce un meilleur démarrage des ventes d'automne, ce qui stimule les actions

Les actions d'Inditex bondissent après l'annonce d'une hausse des ventes à l'automne

La chaîne d'approvisionnement flexible d'Inditex permet de s'adapter aux tarifs douaniers américains

La directrice générale évoque un "marché complexe" et qualifie le premier semestre de satisfaisant

Inditex s'attend désormais à ce que la faiblesse du dollar ait un impact de 4 % sur les ventes, contre 3 % auparavant

Le propriétaire de Zara, Inditex ITX.MC , a fait état d'un meilleur démarrage de ses ventes d'automne mercredi, un signe encourageant alors que le plus grand distributeur de mode rapide coté au monde est aux prises avec l'impact de la faiblesse du dollar et des tarifs douaniers américains sur les dépenses de consommation.

Les ventes réalisées entre le 1er août et le 8 septembre ont augmenté de 9 % en termes corrigés des effets de change par rapport à l'année précédente, soit une accélération par rapport à la croissance de 5,1 % enregistrée au cours du premier semestre. Les actions d'Inditex, qui ont chuté cette année, ont gagné 6 % dans les premiers échanges.

Le début du troisième trimestre a été une amélioration après que les ventes pour le deuxième trimestre terminé le 31 juillet se soient élevées à 10,08 milliards d'euros (11,81 milliards de dollars), en dessous des 10,26 milliards d'euros attendus par les analystes, selon une estimation de LSEG.

L'affaiblissement du dollar américain est en partie à l'origine de ce résultat, Inditex ayant déclaré que les variations de change réduiraient ses ventes de 4 % en 2025, ce qui est supérieur à l'impact de 3 % qu'elle prévoyait précédemment. Un dollar plus faible signifie que les ventes aux États-Unis - le deuxième marché d'Inditex en termes de chiffre d'affaires après l'Espagne - valent moins en euros.

"Même sans l'impact des devises, la croissance des ventes a été légèrement inférieure à ce que nous attendions", a déclaré Sara Herrando Deprit, analyste chez Kutxabank Investment.

Toutefois, a-t-elle ajouté, "le second semestre est le plus important pour Inditex, c'est donc un bon signe que la croissance des ventes commence à être un peu plus forte"

La directrice générale Oscar Garcia Maceiras a déclaré que la performance du premier semestre était solide dans un "environnement de marché complexe"

La croissance des ventes s'améliorera au cours de l'année, a déclaré Mme Garcia Maceiras aux analystes lors d'une conférence téléphonique, ajoutant que les résultats "démontrent la force du modèle"

UN ENVIRONNEMENT DE CONSOMMATION INCERTAIN

Primark a déclaré mercredi qu'elle s'attendait à ce que l'environnement de consommation reste incertain , soulignant le défi pour les détaillants de vêtements de convaincre les acheteurs de dépenser.

Malgré l'impact des taux d'intérêt, Inditex a maintenu sa marge brute pour le premier semestre à 58,3 % - le même niveau que l'année dernière - sur un bénéfice brut de 10,7 milliards d'euros.

"Une marge brute largement inchangée souligne la capacité du groupe à négocier pendant une saison printemps/été délicate en Europe", ont déclaré les analystes de Jefferies dans une note.

Le président américain Donald Trump a augmenté les droits de douane sur les importations en provenance d'un grand nombre de partenaires commerciaux, ce qui a poussé de nombreux détaillants de vêtements et de chaussures de sport qui s'approvisionnent auprès d'usines en Asie à augmenter leurs prix aux États-Unis pour tenter de compenser la hausse des coûts.

Les actions d'Inditex ont baissé depuis le début de l'année, les investisseurs s'adaptant à une décélération après quatre années de croissance annuelle à deux chiffres des ventes .

Le ralentissement de la croissance des ventes a suscité des interrogations sur la vigueur de la demande de vêtements Zara et sur la mesure dans laquelle l'entreprise pourrait augmenter ses prix aux États-Unis pour protéger ses marges.

L'entreprise espagnole, qui possède également les marques Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius et Oysho, a régulièrement gagné des parts sur le marché mondial de l'habillement depuis la pandémie de COVID, selon les estimations d'Euromonitor, tandis que son rival suédois H&M HMb.ST a eu du mal à se développer.

Selon les investisseurs, le succès d'Inditex est dû en grande partie à sa chaîne d'approvisionnement qui lui permet d'apporter rapidement de nouveaux vêtements à la mode dans les magasins. Inditex investira 1,8 milliard d'euros dans sa logistique en 2024 et 2025.

Inditex a également annoncé un investissement dans Theker Robotics, une société d'automatisation logistique basée sur l'IA, sans en divulguer le montant.

(1 $ = 0,8536 euros)