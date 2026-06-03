Inditex progresse, Partner Group limite les retraits

La maison mère de Zara affiche une progression des ventes. Sodexo et Veolia profitent des recommandations de Barclays alors que Norwegian Air shuttle souffre de la note de Danske Bank. Clas Ohlson affiche des résultats décevants.

Actions en hausse

Inditex ( 5%) : la maison mère de Zara, a indiqué que la croissance de ses ventes s'est accélérée le mois dernier. Entre le 1er mai et le 1er juin, elles ont augmenté de 11,5% malgré un environnement de marché difficile pour les entreprises du secteur de l'habillement, dans un contexte de guerre au Moyen-Orient qui fait grimper les coûts des matières premières et du transport.

Howden( 4%) : le britannique spécialisé dans la fabrication et la distribution de cuisines et de menuiseries a conclu l'acquisition du détaillant en ligne DIY Kitchens pour 390 MGBP. La contrepartie se compose de 292,5 MGBP en numéraire et de 97,5 MGBP en actions nouvelles Howden.

Sodexo ( 3%) : le spécialiste français de la restauration collective progresse, porté par la recommandation de Barclays qui reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 42 à 46 EUR.

Veolia ( 2%) : le leader mondial des prestations de services à l'environnement profite également d'un relèvement d'objectif de cours de Barclays. La banque relève son objectif de cours de 38,5 EUR à 41 EUR et maintient sa recommandation "surpondérer".

Nordnet ( 2%) : le courtier en ligne a enregistré une épargne nette de 7,3 MdsSEK parmi ses clients au cours du mois de mai. Ce chiffre représente une hausse de 2,3% par rapport au mois précédent et une progression de 132% par rapport à la même période en 2025. Le nombre de nouveaux clients s'élève à 24 700.

Actions en baisse

Partner Group (-13%) : le spécialiste suisse de la gestion de placements dans les marchés privés a annoncé limiter les retraits de son fonds Global Value SICAV de 8,6 Mds à hauteur de 5%. Cette décision fait suite à l'augmentation des demandes de rachat qui auraient atteint 9,8% au deuxième trimestre.

Clas Ohlson (-9%) : la chaîne de bricolage suédoise souffre après la publication de ses résultats du quatrième trimestre. Le résultat d'exploitation s'établit à 180 MSEK contre un consensus de 193 MSEK soit 6,7% en dessous des prévisions. La marge opérationnelle a elle aussi reculé à 6,9% contre 7,4% attendus.

Norwegian Air Shuttle (-9%) : alors que le groupe annonce l'acquisition d'un nouveau Boeing en leasing, Danske Bank change sa recommandation. Auparavant à "conserver", la banque recommande maintenant la vente, l'objectif de cours est fixé à 14 NOK.

EQT AB (-5%) : le gestionnaire d'actifs immobilier britannique fait l'acquisition d'un portefeuille d'actifs logistiques au Royaume-Uni auprès de Tritax Big Box REIT pour un montant de 199 MGBP en numéraire. Même si ces actifs génèrent un loyer annuel total de 12 MGBP, le marché s'inquiète de l'impact de l'acquisition sur le bilan.

Volvo (-3%) : le constructeur automobile accuse un net repli de ses ventes. Sur la période mars-mai, les ventes mondiales de véhicules ont reculé de 5,5% par rapport à la même période un an plus tôt. Malgré tout, les ventes de véhicules électriques ont progressé de 3% et représentent 48% des ventes totales sur la période.