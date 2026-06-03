Inditex: bénéfice net en hausse de 5,4% au premier trimestre, à 1,38 md EUR

Le numéro un mondial du prêt-à-porter Inditex, propriétaire de la marque Zara, a annoncé mercredi un bénéfice net en hausse de 5,4% en rythme annuel, à 1,38 milliard d'euros, sur les trois premiers mois de son exercice décalé.

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Le groupe espagnol, propriétaire également des marques Bershka, Stradivarius et Massimo Dutti, a salué dans un communiqué sa "solide performance opérationnelle" entre le 1er février et le 30 avril, dans un secteur de la mode "fortement fragmenté".

Son chiffre d'affaires a, quant à lui, "progressé de 5,8%" pour s'établir à 8,75 milliards d'euros, a-t-il précisé.

Mi-mars, à l'occasion de la présentation de ses résultats annuels 2025-26, le groupe basé en Galice, dans le nord-ouest de l'Espagne, avait jugé "limité" l'impact de la guerre au Moyen-Orient sur ses activités, malgré des fermetures temporaires de magasins dans la région, où il opère via des franchises.

Mercredi, Inditex, "présent dans 215 marchés" dans le monde, a une nouvelle fois estimé que sa "flexibilité", associée à "un approvisionnement de proximité", lui permettait de s'adapter et de réagir rapidement aux évolutions du marché et à ses secousses.

Le groupe espagnol, présidé par Marta Ortega, fille du multimilliardaire et fondateur du groupe Amancio Ortega, emploie plus de 160.000 personnes et gère plus de 5.400 boutiques dans le monde.

Inditex précise dans son communiqué avoir prévu "environ 2,3 milliards d'euros d'investissements" en 2026, notamment pour intégrer de plus en plus l'intelligence artificielle (IA) au sein de ses entreprises.

Le groupe est confronté à une concurrence de plus en plus rude dans son secteur avec l'explosion de marques ultra low cost, comme l'enseigne chinoise Shein, qui déstabilisent les grands acteurs traditionnels du prêt-à-porter.

A cet environnement concurrentiel de la mode bon marché s'ajoute également le climat d'incertitude sous l'administration Trump aux Etats-Unis, l'un des marchés les plus importants d'Inditex après l'Espagne.