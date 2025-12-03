Inditex annonce un bon début pour les ventes d'hiver

Un logo Zara est visible sur un magasin Zara, une marque d'Inditex, dans le centre de Madrid, en Espagne

Le propriétaire de Zara, Inditex ITX.MC , a déclaré que ses ventes avaient augmenté de 10,6 % à taux de change constant au début de son quatrième trimestre, dépassant les attentes des analystes pour la période de novembre qui comprend les ventes cruciales du Black Friday. Le géant espagnol de la mode rapide, qui pèse 178 milliards de dollars, a également annoncé mercredi des ventes de 9,8 milliards d'euros (11,41 milliards de dollars) pour son troisième trimestre clos le 31 octobre, plus élevées que les 9,69 milliards d'euros attendus par les analystes selon une estimation de LSEG. Les résultats d'Inditex, considéré comme un indicateur du secteur mondial de la mode rapide, donnent un premier aperçu de la réussite du week-end de ventes du Black Friday pour les détaillants.

La forte croissance de ses ventes entre le 1er novembre et le 1er décembre a marqué une accélération par rapport au taux de croissance de 8,4 % ajusté des effets de change du troisième trimestre, ce qui est un signe encourageant pour la période de novembre à janvier, qui est la plus importante en termes de chiffre d'affaires. Alors qu'Inditex n'a pas donné de ventilation par région mercredi, la forte économie espagnole pourrait donner un coup de pouce au distributeur qui réalise environ 20 % de ses revenus dans son pays d'origine, a déclaré l'analyste William Woods de Bernstein.

"L'Espagne a été tout simplement phénoménale; l'économie espagnole fonctionne et les gens achètent plus de vêtements", a-t-il déclaré. La forte croissance d'Inditex au troisième trimestre s'est produite malgré un mois d'octobre exceptionnellement chaud dans de nombreuses régions d'Europe, ce qui a probablement pesé sur les ventes d'articles d'automne et d'hiver à prix élevé, tels que les vestes et les manteaux.

Après près de trois années de forte progression, le cours de l'action Inditex a marqué le pas, les investisseurs s'inquiétant d'un ralentissement de la croissance des ventes. L'action a perdu 1 % depuis le début de l'année.

(1 dollar = 0,8587 euro)