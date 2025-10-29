 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 195,31
-0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Indian Oil s'associe à Vitol pour développer le commerce mondial, selon une source
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 07:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nidhi Verma

HYDERABAD, 29 octobre -

Indian Oil IOC.NS prévoit de signer un accord au début de l'année prochaine pour former une coentreprise avec le négociant mondial Vitol, alors que le raffineur public cherche à étendre sa présence dans le commerce international du brut et des carburants, selon une source ayant une connaissance directe de l'affaire.

Cette décision marque un changement stratégique pour le plus grand raffineur indien, qui cherche à copier les grandes compagnies pétrolières mondiales comme Exxon Mobil XOM.N et Shell SHEL.L en tirant parti de l'expertise de Vitol en matière de négoce et de son réseau mondial.

La coentreprise, qui sera basée à Singapour, fonctionnera initialement pendant cinq à sept ans, a déclaré la source, ajoutant qu'une clause de sortie sera incluse pour les deux partenaires.

Indian Oil, avec sa filiale Chennai Petroleum, contrôle environ 31 % des 5,17 millions de barils par jour (bpd) de la capacité de raffinage de l'Inde. La société négocie actuellement du pétrole et du carburant principalement pour ses propres raffineries, mais elle souhaite désormais devenir un acteur mondial, a déclaré la source. La source n'a pas souhaité être identifiée par son nom en raison du caractère sensible de l'affaire.

Le partenariat avec Vitol aidera Indian Oil à réduire ses coûts d'approvisionnement en brut sur les marchés au comptant et à améliorer ses marges en accédant à de nouveaux acheteurs, a ajouté la source.

La coentreprise aidera également le négociant mondial de carburants à renforcer sa position en Inde, qui cherche à se positionner en tant que centre mondial de raffinage. L'Inde est le troisième consommateur et importateur de pétrole au monde.

L'Inde portera sa capacité de raffinage de brut à environ 6,2 millions de bpj d'ici 2030, avec des plans à long terme pour atteindre 8 à 9 millions de bpj, a déclaré mardi le ministre du pétrole, Hardeep Singh Puri.

Il a déclaré que l'expansion de la capacité de raffinage consolidera la position de l'Inde parmi les trois principaux centres de raffinage au niveau mondial, étant donné qu'environ 20 % de la capacité de raffinage mondiale actuelle - quelque 100 raffineries - risquent de fermer d'ici à 2035.

Indian Oil a discuté avec plusieurs entreprises, dont BP

BP.L , Trafigura et TotalEnergies TTEF.PA , avant de s'associer à Vitol, a déclaré la source.

Le raffineur importe la majeure partie du brut traité dans ses 10 installations, qui ont une capacité combinée de 1,62 million de bpj. L'entreprise envisagée devrait aider Indian Oil à exporter des carburants raffinés et à exploiter les canaux de distribution de Vitol.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

BP
433,925 GBX LSE +0,05%
EXXON MOBIL
115,040 USD NYSE -0,79%
Gaz naturel
3,35 USD NYMEX +2,92%
Pétrole Brent
64,56 USD Ice Europ +0,16%
Pétrole WTI
60,36 USD Ice Europ +0,42%
SHELL
2 833,250 GBX LSE 0,00%
TOTALENERGIES
53,4400 EUR Euronext Paris -0,07%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Siège du LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres
    L'Europe attendue sur une note prudente avant la Fed et la "tech" américaine
    information fournie par Reuters 29.10.2025 08:48 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse mercredi à l'ouverture, alors que les investisseurs se préparent à la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) et à une nouvelle série de résultats ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 29.10.2025 08:48 

    * STELLANTIS STLAM.PA - Le constructeur franco-italien a annoncé mardi un partenariat dans le domaine des robotaxis avec le géant américain de la technologie Nvidia NVDA.O , l'entreprise de VTC Uber Technologies UBER.N et le groupe taïwanais de produits électroniques ... Lire la suite

  • Un logo de Mercedes-Benz à Bruxelles
    Mercedes-Benz: L'Ebit chute de 70% au 3e trimestre avec la restructuration
    information fournie par Reuters 29.10.2025 08:47 

    Mercedes a fait état mercredi d'une chute de 70% de son bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (Ebit) au troisième trimestre, le constructeur allemand de voitures de luxe citant les coûts des suppressions d'emplois et une forte concurrence aux États-Unis et en ... Lire la suite

  • KERING : La situation technique est plutôt incertaine
    KERING : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 29.10.2025 08:47 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank