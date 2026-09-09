Independence Realty Trust va racheter le gestionnaire d'appartements Centerspace pour 1,02 milliard de dollars

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Independence Realty Trust IRT.N a annoncé mercredi son intention d'acquérir Centerspace CSR.N dans le cadre d'une opération entièrement en actions valorisant son concurrent plus modeste à environ 1,02 milliard de dollars, alors que la société d'investissement immobilier (REIT) cherche à étendre son portefeuille résidentiel sur les principaux marchés américains.

L'action Centerspace a progressé de 7,5 % en pré-ouverture, tandis que celle d'IRT a reculé de 5,6 %.

Le secteur des FPI spécialisées dans les appartements montre des signes de consolidation aux États-Unis alors que la hausse des taux d’intérêt et l’augmentation des coûts d’exploitation pèsent sur les résultats des entreprises.

Plus tôt cette année, AvalonBay Communities et Equity Residential ont conclu un accord de fusion dans le cadre d’une opération historique de 69 milliards de dollars entièrement en actions, créant ainsi la plus grande société d’investissement immobilier spécialisée dans les appartements du pays.

L’acquisition de Centerspace, qui détient et exploite des complexes d’appartements, permettra à IRT d’accéder à un portefeuille en pleine croissance dans la Sunbelt ainsi qu’aux marchés du Midwest et du Mountain West.

Une fois l’opération finalisée, les actionnaires d’IRT détiendront environ 78 % et ceux de Centerspace environ 22 % de la société d’investissement immobilier fusionnée, dont la valeur s’élèvera à environ 8,1 milliards de dollars.

Avec un portefeuille de plus de 44 000 appartements, environ 58 % de son résultat d’exploitation net proviendra des marchés du Sunbelt, 27 % du Midwest et 15 % du Mountain West, ont indiqué les sociétés.

Cette opération, dont la finalisation est prévue d’ici la fin du quatrième trimestre 2026, générera également des synergies annualisées estimées à environ 24 millions de dollars et augmentera d’environ 5 % les flux de trésorerie d’exploitation de base d’IRT pour 2027, ont-elles ajouté.

Scott Schaeffer, directeur général d’IRT, deviendra directeur général de l’entité issue de la fusion, tandis que James Sebra en sera le président et le directeur financier.

La société issue de la fusion conservera le nom d’Independence Realty Trust et continuera d’être cotée à la Bourse de New York sous le symbole "IRT".

RBC Capital Markets et Rothschild & Co. ont agi en tant que conseillers financiers d’IRT, tandis que BMO Capital Markets était le conseiller financier de Centerspace.