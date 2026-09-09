Independence Realty Trust et Centerspace vont fusionner dans le cadre d'une opération de 8,1 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Independence Realty Trust IRT.N et Centerspace CSR.N ont annoncé mercredi leur intention de fusionner dans le cadre d'une opération entièrement en actions, la société issue de la fusion étant évaluée à environ 8,1 milliards de dollars.