Inde : TotalEnergies fournira 400 000 tonnes de GNL par an à GSPC dès 2026

(AOF) - TotalEnergies et la société publique indienne Gujarat State Petroleum Corporation Limited (GSPC) ont annoncé la signature d'un contrat de vente à long terme d’une durée de 10 ans, à compter de 2026. Dans le cadre de cet accord, TotalEnergies livrera 400 000 tonnes soit 6 cargaisons par an de gaz naturel liquéfié (GNL) à GSPC. Le montant de ce contrat n'a été divulgué. Le GNL sera fourni à partir du portefeuille mondial de TotalEnergies et livré dans des terminaux situés sur la côte ouest de l'Inde.

Il servira principalement à alimenter les clients industriels de GSPC, ainsi que les foyers indiens, les commerces, et les stations-service pour fournir du gaz naturel comprimé (GNC) aux véhicules qui roulent au gaz en Inde comme les rickshaws.

