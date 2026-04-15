Inde-Les exportations de gemmes et bijoux à leur plus bas niveau depuis cinq ans en raison des surtaxes US

Les exportations indiennes de pierres précieuses et bijoux ont reculé de 3,3% sur l'année fiscale 2025/26 par rapport à l'exercice précédent, leur plus bas niveau depuis cinq ans, en raison des surtaxes américaines, a déclaré mercredi une association professionnelle représentant le secteur.

Les ventes pour l'année se terminant en mars ont chuté à 27,72 milliards de dollars (contre 28,7 milliards de dollars de l'année précédente), du jamais vu depuis 2020/21 et les confinements liés à la pandémie de Covid-19, indique le Conseil de promotion des exportations de pierres précieuses et de bijoux (GJEPC) dans un communiqué.

Les expéditions vers les États-Unis, premiers clients de l'Inde, ont diminué de 45% par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 5,09 milliards de dollars. Les exportations pâtissent des droits de douane réciproques imposés par Washington et de la taxe supplémentaire de 25% sur les produits indiens décidée par Donald Trump, selon les données du GJEPC.

Les exportations de diamants taillés et polis, qui représentent généralement près de la moitié des expéditions totales de pierres précieuses et de bijoux, ont chuté de 8,5% en glissement annuel pour s'établir à 12,16 milliards de dollars, leur plus bas niveau depuis plus de deux décennies, relève le GJEPC.

L'Inde est le plus grand centre mondial de taille et de polissage de gemmes, traitant neuf diamants sur dix dans le monde.

En revanche, les marchés tels que les Émirats arabes unis, Hong Kong, l'Australie et le Canada ont affiché une forte croissance, a précisé Kirit Bhansali, président du GJEPC.

En outre, "la mise en œuvre prévue cette année d'accords de libre-échange avec le Royaume-Uni et l'Union européenne devrait soutenir davantage la croissance des exportations indiennes de pierres précieuses et de bijoux", a-t-il ajouté.

(Reportage de Rajendra Jadhav, Mara Vilcu pour la version francaise, édité par Sophie Louet)