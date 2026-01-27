Visite en Inde de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et du président du Conseil européen, Antonio Costa

par Shivangi Acharya et Manoj Kumar et Philip Blenkinsop

L'Inde et l'Union européenne (UE) ont annoncé mardi la conclusion d'un accord commercial ambitieux, avec l'objectif de supprimer les barrières douanières sur la plupart de leurs échanges et de se prémunir de relations plus erratiques avec les Etats-Unis ‍de Donald Trump.

Cet accord, scellé après deux décennies de négociations, éliminera ou réduira les droits de douane sur plus de 96% des biens exportés vers l'Inde par l'UE, en valeur, selon Bruxelles, qui table sur un doublement d'ici 2032 des exportations européennes vers ce vaste marché de 1,4 milliard d'habitants.

L'UE s'est engagée de son côté à réduire ses taxes douanières sur 99,5% ‌des produits indiens dans un délai de sept ans, a déclaré le ministère indien du Commerce. Les droits de douane seront totalement supprimés pour les produits de la mer, le cuir et le textile, les produits chimiques, le caoutchouc, les métaux de base et les bijoux.

Certains produits agricoles comme le boeuf, le riz, le soja ​ou les produits laitiers sont exclus du pacte.

"Nous avons conclu la mère de tous les accords", a déclaré sur X la présidente de la Commission européenne Ursula von ⁠der Leyen, présente à New Delhi avec le président du Conseil européen Antonio Costa. "Nous avons créé une zone de libre-échange de deux milliards d'habitants, dont bénéficieront les deux parties."

Le Premier ministre indien Narendra Modi s'est félicité des "opportunités majeures" que ce pacte créera selon lui.

La signature formelle de l'accord aura ⁠lieu après un examen juridique qui devrait prendre environ six mois, ‍selon un responsable du gouvernement indien qui a dit s'attendre à ce que l'accord entre en vigueur dans l'année.

Le processus de ⁠ratification pourrait cependant se heurter à des obstacles au sein de l'UE, comme dans le cas du Mercosur après la saisine de la Cour de justice de l'UE par le Parlement européen.

CONTOURNER LES ETATS-UNIS

L'UE est le principal partenaire commercial de l'Inde. Les échanges commerciaux entre l'Inde et l'UE ont totalisé 136,5 milliards de dollars (116,29 milliards d'euros) au cours de l'exercice 2024/25 qui ​s'est achevé en mars. Légèrement inférieurs, les échanges entre l'Inde et les Etats-Unis ont représenté 132 milliards de dollars et ceux entre l'Inde et la Chine 128 milliards.

La conclusion de ces négociations entre Bruxelles et New Delhi intervient peu après la signature par l'UE d'un pacte commercial avec le bloc sud-américain Mercosur.

L'année dernière, l'UE a conclu des accords commerciaux avec l'Indonésie, ⁠le Mexique et la Suisse. Au cours de la même période, New Delhi a finalisé des accords avec la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande et Oman.

Cette série d'accords témoigne ​des efforts déployés par de nombreux pays pour réduire leur dépendance envers les Etats-Unis de Donald Trump et ses menaces ​douanières.

Sous des applaudissements nourris, le Premier ministre canadien ​Mark Carney a appelé la semaine dernière les puissances moyennes à s'unir pour éviter de devenir les victimes de la "rupture" provoquée par la nouvelle stratégie américaine. Après un accord conclu ​avec la Chine, il prévoit de se rendre en Inde prochainement pour signer des accords sur l'uranium, ⁠l'énergie et les minerais.

Lancées il y a une vingtaine d'années, relancées en 2022, les négociations entre l'Inde et l'UE se sont quant à elles accélérées sous l'impulsion d'Ursula von der Leyen et Narendra Modi, alors que le président américain infligeait des droits de douane à la plupart des partenaires commerciaux des Etats-Unis, dont des surtaxes de 50% sur les biens indiens.

L'Inde et les Etats-Unis ont échoué à nouer un accord l'an dernier après que le dialogue a été rompu entre les deux pays.

Par son accord avec l'UE, New Delhi prévoit de ramener à 10% en cinq ‌ans ses droits de douane sur l'automobile, contre un maximum de 110% actuellement.

Dès l'entrée en vigueur du pacte, prévue dans les prochains mois, les droits de douane seront ramenés à 30-35% sur un quota annuel de 250.000 véhicules européens dont le prix unitaire excède 15.000 euros, ont précisé les deux parties.

L'Inde réduira également ses taxes sur les boissons alcoolisées comme le vin, dont les droits de douane seront réduits de moitié immédiatement, de 150% à 75%, puis progressivement jusqu'à 20%.

En revanche, les entreprises indiennes ne seront pas exonérées de la "taxe carbone aux frontières" appliquée par l'UE depuis le 1er janvier et qui concerne notammment l'acier, le ciment ou les engrais.

(Shivangi Acharya et Manoj Kumar; version ‌française Jean Terzian et Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)