UnitedHealth: Les prévisions pour 2026 assombries par les projets sur Medicare Advantage

Le logo de UnitedHealthcare, l'unité d'assurance de UnitedHealth Group

UnitedHealth a annoncé mardi prévoir un bénéfice ajusté légèrement supérieur aux estimations pour 2026, mais ‍cet objectif est assombri par l'annonce d'augmentations tarifaires pour le régime d'assurance-maladie Medicare Advantage largement sous les attentes pour 2027.

L'agence fédérale américaine en ‌charge de l'administration du programme Medicare a proposé lundi soir une augmentation moyenne de 0,09% des paiements versés aux assureurs privés ​en 2027 pour les plans Medicare Advantage qu'ils gèrent. Les ⁠analystes tablaient sur une augmentation de l'ordre de 6%.

L'annonce a provoqué une chute des groupes d'assurance-santé dans les ⁠échanges en avant-Bourse mardi. ‍L'action UnitedHealth plongeait ainsi de plus de 12%. ⁠Humana et CVS Health reculaient quant à eux respectivement de 16% et 11%.

L'agence fédérale du département américain de la Santé et des Services ​sociaux finalise généralement les taux de Medicare Advantage au début du mois d'avril.

Si la proposition actuelle est maintenue, cela se traduirait par ⁠des paiements supplémentaires de plus de 700 millions de dollars ​l'an prochain.

UnitedHealth prévoit pour 2026 un bénéfice annuel ​par action supérieur à ​17,75 dollars (14,93 euros), contre une estimation moyenne des analystes de 17,74 ​dollars, selon les données compilées ⁠par LSEG.

UnitedHealth vise un retour à la croissance en 2026 mais s'attend à une reprise difficile de ses activités Medicaid pour les Américains à faible revenu, en raison d'un décalage entre les taux de paiement ‌et les coûts des services médicaux.

Sur une base ajustée, UnitedHealth a réalisé un bénéfice de 2,11 dollars par action au quatrième trimestre, contre une estimation moyenne de 2,10 dollars par les analystes.

(Rédigé par Sriparna Roy et Sneha S K à Bangalore; version française Etienne Breban; ‌édité par Blandine Hénault)