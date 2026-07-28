Incyte revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel après avoir conclu un accord avec le CMS

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Le laboratoire pharmaceutique Incyte Corp

INCY.O a annoncé mardi une hausse de ses bénéfices au deuxième trimestre et a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel après avoir réglé un litige avec le gouvernement américain concernant des remises Medicaid liées à la crème contre l'eczéma Opzelura.

Voici les détails:

* Le laboratoire pharmaceutique américain a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026, les portant à une fourchette comprise entre 5,13 et 5,26 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 4,77 à 4,94 milliards de dollars.

* Incyte a conclu en juin un accord avec les Centers for Medicare & Medicaid Services concernant les critères de remboursement d’Opzelura, son traitement contre l’eczéma et le vitiligo.

* Cet accord devrait ajouter entre 300 et 310 millions de dollars au chiffre d’affaires net d’Opzelura pour l’ensemble de l’année 2026.

* Les CMS ont accepté de ne pas classer l’Opzelura comme une extension de gamme de l’ancien médicament d’Incyte, le Jakafi, tandis que la société a accepté de retirer son recours contestant la réglementation.

* Lorsqu’un médicament de marque est reformulé, le nouveau médicament est classé par l’agence Medicare comme une extension de gamme.

* Le chiffre d’affaires net total du deuxième trimestre a augmenté de 40 % pour atteindre 1,49 milliard de dollars, grâce à un gain exceptionnel hors trésorerie de 246 millions de dollars lié au règlement du litige avec le CMS.

* Incyte a également annoncé avoir mis fin au développement du médicament INCB160058 destiné au traitement des cancers du sang et qu’elle donnerait la priorité à ses thérapies de nouvelle génération.

* “Bien que décevante, cette annonce ne nous surprend pas, étant donné que le programme INCB160058 a pris du retard et s’est heurté à des difficultés de formulation”, a déclaré Matt Phipps, analyste chez William Blair.

* Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires de Jakafi a atteint 816,7 millions de dollars, tandis que celui d’Opzelura s’est établi à 449,7 millions de dollars.

* Incyte a enregistré un bénéfice trimestriel ajusté de 3,09 dollars par action, dépassant les estimations de 2,10 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.